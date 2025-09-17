di S.F.

Impianto sportivo di piazzale Senio da oltre 2 milioni di euro (fondi Pnrr), ci siamo. Mercoledì il terzo sopralluogo della I commissione – l’ultimo c’era stato a febbraio – dove, in sostanza, è stato annunciato il completamento della struttura a firma Castellani&Gelosi: più di due anni di attività e, al netto di piccole sistemazioni, opera ultimata. Ora si apre la partita del bando e della gestione. In fondo all’articolo le immagini interne ed esterne, più il video.

GIUGNO 2025, LA VARIANTE DA 222 MILA EURO E LA PROROGA

L’INTITOLAZIONE IN VISTA A MIRKO GIANSANTI

SETTEMBRE 2024, LA SOSPENSIONE PARZIALE: TEMPI AUMENTANO

Nel giugno 2023 la notifica di cantiere per l’avvio della realizzazione, poi di recente la variante di oltre 200 mila euro e la proroga contrattuale. Adesso il mini palazzetto per basket, ginnastica e pallavolo è pressoché pronto: «Mancano piccole sciocchezze ed è stato avviato il collaudo. Nel giro di un mese, ad ottobre, puntiamo a far entrare le società per gli allenamenti a porte chiuse». Sì, perché servono le omologazioni delle federazioni e dunque per le partite con pubblico serviranno ulteriori settimane. Parola del Rup, l’ingegnere Matteo Bongarzone.

FEBBRAIO 2025: «FRUIBILE DA SETTEMBRE», IL SOPRALLUOGO

GIUGNO 2023, LA NOTIFICA DI CANTIERE PER LA STRUTTURA DA 2 MILIONI

La capienza originaria era di 199 posti, poi si è arrivati a toccare quota 240/250 per venire incontro alle società: «C’è già forte richiesta perché il pala Di Vittorio è super pieno ed è in sofferenza», ha aggiunto Bongarzone. «Serve una valvola di sfogo. Ora abbiamo installato il campo di gioco ed gli spogliatoi sono terminati». A breve sarà completata la segnaletica stradale (verticale). «C’è anche il collegamento con l’area bar con scala in acciaio. Saranno aggiunte mappe tattili per le persone con disabilità». Il chiosco, come si dice dai tempi dell’ex assessore Masselli, sarà con ogni probabilità abbinato alla gestione della struttura.

FEBBRAIO 2023, L’AGGIUDICAZIONE ALL’UNICA DITTA PARTECIPANTE

Bene, ed i costi? «I prezzi e la futura gestione la decideranno dopo. Nelle intenzioni c’era di fare il bando», ha ricordato il Rup. La palla passerà all’ufficio sport del Comune in tal senso. Vedremo. In loco anche l’assessore al Pnrr Giovanni Maggi, i vertici della Castellani&Gelosi (Maurizio e Fabrizio), il direttore dei lavori ed i progettisti.