Pnrr Terni: l’asilo nido Girotondo ‘trasferito’ in via Varese

di S.F.

Settembre in arrivo e restyling dell’asilo nido Girotondo di via Rossini dietro l’angolo. C’è il via libera per un’inevitabile conseguenza: scatterà il trasferimento dei piccoli a ridosso della zona di San Giovanni, al centro educativo Pollicino di via Varese.

RESTYLING GIROTONDO ALLA PERNAZZA GROUP

Il movimento

Nella struttura di via Rossini per oltre mezzo milione di euro – fondi Pnrr – ci sarà la riqualificazione funzionale e la messa in sicurezza. Una generale ristrutturazione in linea di massima. Nel contempo però si mette mano anche all’edificio ‘gemello’ di via Varese perché per ospitare lattanzi (dai 3 ai 12 mesi) e divezzi (24-36 mesi) c’è bisogno di una discreta manutenzione: l’importo progettuale supera di poco i 40 mila euro ed è stato preparato dall’ingegnere Stefano Marinozzi, dal dirigente Piero Giorgini e dall’architetto Andrea Cecilia. Tempo di trasferimento.