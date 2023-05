Pnrr Terni, restyling asilo nido Girotondo: la Pernazza Group si prende l’appalto

di S.F.

La narnese Pernazza Group. Eccola la società che entrerà in azione per la riqualificazione funzionale e la messa in sicurezza dell’asilo nido ‘Girotondo’ di viale Rossini, a Terni. Nel primo pomeriggio di lunedì, negli uffici all’ex foresteria, è arrivato il via libera alla proposta di aggiudicazione: niente da fare per gli altri otto concorrenti che hanno partecipato alla procedura negoziata.

Corsa e semaforo verde

Una corsa contro il tempo – in origine l’iter doveva essere chiuso entro fine maggio per le tempistiche Pnrr, poi la proroga, ma in ogni caso gli uffici della direzione istruzione si erano già attivati – conclusa poco dopo le 13 con l’ok. Il quadro economico complessivo sfiora gli 800 mila euro, mentre l’importo lavori a base d’appalto è di 633.312 euro: la Pernazza ha terminato in vetta alla graduatoria grazie ad un ribasso del 10,45% ed un importo unitario da 543 mila euro. Niente da fare – c’è chi è stato ‘tagliato’ per l’offerta anomala – per Asfalterni, Bonomi, Edil Fenice, Impresa Flamini Giuseppe, Nuova Lampex, Pallotta, Picone Costruzioni e Violini Alessandro. A gestire l’iter il responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Stefano Marinozzi, coadiuvato in particolar modo da Andrea Cecilia dei lavori pubblici.