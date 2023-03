Pnrr Terni, ‘restyling’ Ovidio Laureti da 880 mila euro con padel: una sola ditta in gara

di S.F.

Una sola offerta arrivata a palazzo Spada. Non c’è stato molto ‘movimento’ per l’appalto integrato legato all’intervento Pnrr di riqualificazione dell’Ovidio Laureti di via Papa Benedetto III, nel quartiere di San Giovanni: l’unica proposta è della Cogem srl di Massa Martana. In ballo c’è un’operazione dal quadro economico complessivo da 880 mila euro e al termine del restyling la struttura sportiva sarà polifunzionale con tribuna dai 100 ai 300 posti e possibilità di praticare calcio a 11, calcio a 5 e padel. L’aggiudicatario si occuperà di sviluppare la progettazione definitiva/esecutiva e poi eseguire i lavori.