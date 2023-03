Pnrr Terni, l’impianto ‘Laureti’ sarà anche per il padel

Un ‘restyling’ che al termine dei lavori consentirà l’utilizzo anche per un altro sport outdoor, il padel. C’è il via libera al progetto di fattibilità tecnica-economica per la riqualificazione dell’impianto sportivo ‘Ovidio Laureti’ di via Papa Benedetto III, tra i quartieri di San Giovanni e San Valentino. L’operazione dal quadro economico complessivo di 880 mila euro rientra nell’ambito del Pnrr.

PNRR TERNI, LE PROPOSTE SPORTIVE

LE AMMISSIONI DEI PROGETTI

Calcio e padel

In sintesi nascerà una struttura sportiva polifunzionale rispetto a quella attuale. Cosa è previsto? Servizi/spogliatoi e tribuna con capienza tra le 100 e le 300 persone: «L’impianto al termine dell’intervento potrà essere utilizzato per la pratica di tre sport outdoor, calcio a 11, calcio a 5, padel», spiegano da palazzo Spada. «Proseguiamo – sottolineano gli assessori Elena Proietti Trotti e Benedetta Salvati – il grande lavoro procedurale per la messa a terra dei tanti interventi finanziati con il Pnrr che ci siamo aggiudicati grazie alle idee e alla progettualità della nostra amministrazione e dei nostri uffici. In questo caso l’obiettivo è dotare la città, tramite la pratica sportiva, di nuove opportunità di integrazione e di inclusione sociale per una zona periferica, quella del quartiere di San Valentino, caratterizzata da un numero considerevole di residenti e dalla relativa carenza di impianti sportivi polivalenti a valenza sociale». Ad occuparsi della progettazione è stato l’Rtp – raggruppamento temporaneo di professionisti – composto da Fausto Natali, Maurizio Sillani, Leonardo Temperoni, Riccardo Prosperini, Luca Latella e Massimiliano Gasperini.