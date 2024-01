Terni, San Giovanni: parte il restyling del playground di largo Mezzetti

di S.F.

Ulteriore novità in arrivo per il quartiere di San Giovanni, a Terni. In ambito sportivo nel corso del 2024 non ci sarà solo la realizzazione dell’impianto da oltre 2 milioni di euro in piazzale Senio, ma anche un altro elemento non di poco conto seppur di impatto più ridotto: lunedì è stata depositata la notifica preliminare di cantiere per il playground di largo Mezzetti, uno dei sette interessati dall’appalto da 1 milione di euro nelle mani del duo laziale composto dalla Dimensione Verde Uno di Roma e dalla Tec srl di Guidonia. Conclusione prevista per aprile dopo tre mesi di attività. Vedremo. Nelle scorse settimane sono stati cantierizzati i primi due spazi, vale a dire quello di villaggio Pallotta e Cospea con il responsabile del procedimento – la posizione organizzativa Carlo Fioretti – a seguire l’iter.

DICEMBRE 2023, SI PARTE A COSPEA

DICEMBRE 2023, LA PARTENZA IN VILLAGGIO PALLOTTA

I SETTE PLAYGROUND COINVOLTI