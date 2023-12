Pnrr Terni, restyling playground: si inizia dal multisport in villaggio Pallotta

di S.F.

Villaggio Pallotta, Cospea (in questo caso si parla di skate park), San Giovanni, via Trento, Le Grazie, Matteotti e Campomicciolo, restyling al via. C’è la notifica di cantiere per uno degli appalti Pnrr di Terni, legato in questo caso all’attività sportiva: è in partenza la riqualificazione dei playground periferici di quartiere con tanto di rifacimento delle pavimentazioni e installazione di nuove attrezzature. In azione entreranno Dimensione Verde Uno di Roma e Tec srl di Guidonia Montecelio, gli aggiudicatari dell’appalto per poco più di un milione di euro. Tempistiche? Si parla di novanta giorni con scadenza fissata al 13 marzo 2024. Il via da via Po, nell’area del villaggio Pallotta: 25×40 metri per un’area multisport+area gioco. A gestire l’iter è il responsabile unico del procedimento, l’architetto Carlo Fioretti. L’intero iter avrà invece una durata di 500 giorni con alcune lavorazioni possibili solo in stagioni calde.

