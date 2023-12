Pnrr Terni, playground Cospea: scatta la riqualificazione

di S.F.

Riqualificazione dei playground di periferia a Terni, secondo step nell’ambito del Pnrr. Dopo la partenza in villaggio Pallotta, in giornata è stata depositata la notifica di cantiere per l’area – già delimitata – di Cospea tra via Narni e via Alfonsine: Dimensione Verde Uno di Roma e Tec srl di Guidonia, aggiudicatari dell’appalto complessivo da 1 milione di euro da terminare per il 2025, in azione. La conclusione per questa specifica attività è prevista per marzo 2024 e da progetto qui è prevista la realizzazione di una mini arena con skatepark. Lo spazio è da 20×40 metri.

I SETTE PLAYGROUND COINVOLTI

SETTEMBRE 2023, CAMBIA LA STORIA DELL’APPALTO: VA A ROMA PER 1 MILIONE