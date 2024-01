Pnrr Terni, autobus elettrici: struttura per l’alimentazione alla Alunni Impianti

di S.F.

Un’unica offerta e proposta di aggiudicazione chiusa in tempi rapidi. Sarà una società del Perugino a sviluppare l’infrastruttura di supporto per l’alimentazione di autobus elettrici – per il trasporto pubblico locale – a Terni, a lato del parcheggio della stazione ferroviaria in viale Tito Oro Nobili: via libera per la Alunni Impianti srl di Umbertide con un ribasso del 22,17%. Le somme complessive a disposizione sono quantificate in 1 milione 125 mila euro e l’importo dei lavori è di 872.557 euro. Ad occuparsi dell’iter ci ha pensato in primis la responsabile unica del procedimento, l’ingegnere Marta Frittella, poi il dirigente all’ambiente Paolo Grigioni, la funzionaria Sandra Proietti Divi e l’ingegnere Giorgia Pregolini in qualità di segretaria tra il 28 e il 29 dicembre. L’area di intervento interessata è di poco superiore ai 5 mila metri quadrati.

PNRR TERNI: 482 MILA EURO PER UN AUTOBUS ELETTRICO

I DETTAGLI DEL PROGETTO

LA TERNI PROGETTI IN CAMPO