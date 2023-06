Pnrr Terni: «Stiamo rispettando le tempistiche?»

Un’interrogazione urgente rivolta al sindaco Stefano Bandecchi, all’assessore Giovanni Maggi, al presidente del consiglio – ancora non formalizzato, mirino su Sara Francescangeli – e alla segreteria generale del Comune di Terni sul Pnrr. A muoversi su questo fronte è il gruppo consiliare del Pd composto da Francesco Filipponi, Pierluigi Spinelli e Maria Grazia Proietti, più Josè Kenny.

PNRR TERNI, PIAZZALE SENIO: SI PARTE

Le tempistiche

Il punto principale della richiesta è sapere «quali progetti definitivamente riguarderanno con certezza la città di Terni relativamente ad ogni ambito di intervento possibile per i fondi Pnrr». La richiesta è dunque di conoscere «il numero di progetti determinati da bandi ed assegnazioni in cui il Comune di Terni è soggetto attuatore; la quantificazione economica complessiva; sapere lo stato di attuazione dei progetti e sul rispetto della tempistica; fornire ai consiglieri comunali un elenco dettagliato dei progetti in essere e sulla valutazione dei medesimi; rendere la commissione consiliare competente soggetto istituzionale di interfaccia con la Comunità riguardo le volontà e le possibilità future di cogliere nuove possibilità con il Pnrr da parte dell’amministrazione comunale».