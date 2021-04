Podismo, domenica c’è la 19° ‘Strasimeno’: circa 1.000 atleti al via

C’è anche il via libera del prefetto di Perugia Armando Gradone. Domenica 11 aprile si svolgerà regolarmente la 19° edizione della ‘Strasimeno’ con partenza – in sei gruppi – prevista alle 9.15 a Castiglione del Lago: prevista la partecipazione di circa 1.000 atleti nel rispetto delle normative anti Covid-19, con specifico protocollo. A capo dell’organizzazione ci sono la Sd Filippide e la Dream runners.

La gara

I sei gruppi partiranno ogni tre minuti e gli atleti saranno distanziati di un metro e mezzo dall’altro: la mascherina dovrà essere indossata per almeno 500 metri e poi conservata fino all’arrivo, dove dovrà essere utilizzata di nuovo. Lo start è previsto nel piazzale del Lido Arezzo di Castiglione del Lago senza presenza di pubblico. «Il comitato organizzatore ha messo in campo tutte le energie per lo svolgimento della manifestazione. Come ben sapete la situazione è tutt’altro che semplice e confidando nel senso di responsabilità dii tutti», viene evidenziato. C’è l’indicazione di rispettare tutti gli input legati al rispetto delle normative. «Nei punti di ristoro previsti verranno distribuiti solo acqua in bottiglie da 0,5 litri, confezioni di merendine sigillate o integratori; non sono previsti spogliatoi e docce e servizi igienici». Previsti gli arrivi per la mezza maratona (Passignano sul Trasimeno), la maratona (viale Cefalonia) e l’ultramaratona da 58 chilometri.