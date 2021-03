Covid Terni, Maratona di San Valentino: stop definitivo per il 2021

La speranza era di poterla organizzare nei prossimi mesi con una situazione epidemiologica migliore. Non sarà così: salta definitivamente la Maratona di San Valentino a Terni per il 2021. In avvio di anno c’era stato il rinvio rispetto alla classica data di metà febbraio. Si pensa al 2022 per l’XI° edizione.

IL RINVIO DI GENNAIO: «MAGGIO O SETTEMBRE»

L’annuncio

«È stata una decisione sofferta, ma la consideriamo – spiega il presidente dell’Amatori Podistica Terni, Luca Moriconi – una scelta di responsabilità. Il nostro motto è ‘corri marcia cammina per la tua salute’, l’attenzione al benessere di mente e corpo è il nostro tratto distintivo. Non possiamo dimenticarlo, tanto più in questo momento di emergenza sanitaria. In questi 10 anni è stato entusiasmante per noi vedere crescere la Maratona di San Valentino fino a diventare una gara dal richiamo internazionale. Alla X edizione, l’anno scorso, hanno partecipato 2000 atleti iscritti alla gara competitiva e 1200 iscritti alla Family Run, per un totale di 3.300 partecipanti provenienti da tutta Italia e da 16 paesi esteri. È stato un grande successo che non sarebbe replicabile quest’anno, con le restrizioni imposte dalla pandemia. Preferiamo stringere i denti e dare appuntamento ai nostri atleti nel 2022».

L’EDIZIONE 2020

Appuntamento al 2022. Gli eventi in sospeso

Su altre manifestazioni si deciderà più avanti: «Mi rattrista non veder correre la Maratona di San Valentino quest’anno, ma non possiamo – le parole dell’assessore allo sport Elena Proietti – che dare priorità assoluta alla tutela della salute pubblica e degli atleti. Metterò tutto il mio impegno per contribuire alla realizzazione dell’edizione 2022, sarà bello trovarci tutti insieme ai blocchi di partenza per far ripartire alla grande lo sport nella nostra città». Restano sospesi, per adesso, gli altri due eventi del calendario podistico ternano, Maratona delle Acque e Circuito dell’Acciaio.

Le attività

L’Apt nel contempo prosegue con le attività domenicali svolte nel rispetto delle normative anti Covid, come le camminate e le sessioni con allenatori federali per formazioni e approfondimenti sulla corsa: «Lo sport è salute e socialità. Il grande lavoro – termina Moriconi – fatto da APT in questi anni continua anche in questa difficile e lunga fase di crisi. La pandemia non ha intaccato il nostro entusiasmo: siamo già al lavoro per una Maratona di San Valentino 2022 che per noi e per tutta la città segnerà una bellissima ripartenza».