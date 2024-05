‘Poeti che presentano poeti’: in programma a Terni il 17 maggio

Francesca Benedetti a tu per tu con Paolo Piazza, ovvero ‘Poeti che presentano poeti’. E’ questo il titolo dell’iniziativa che si terrà venerdì 17 maggio alle 17.30 al Met di Terni. Francesca Benedetti, autrice di ‘Gusci di noci’ e Paolo Piazza di ‘Miele di castagno’, si intervisteranno reciprocamente, presentando così l’una la raccolta di poesie dell’altro, entrambe edite da Edizioni Thyrus, e viceversa. Introduzione a cura di Noemy Papa.

Le due raccolte

Quella di Francesca Benedetti si apre con l’immagine dell’albero di noce che non solo rappresenta le sue radici e il forte senso di appartenenza alla famiglia, ma anche il suo percorso di crescita e maturazione umana e poetica: da seme piantato nel campo della sua infanzia al guscio di noce dell’età adulta, solido ma al contempo fragile, che racchiude il suo mondo interiore e cinge con un abbraccio protettivo un nuovo, dolcissimo seme, il piccolo Filippo. Nella raccolta di Paolo Piazza protagonista è la natura sussurra quasi all’udito, crea lo sfondo su cui le atmosfere interiori si squadernano: una faggeta, una spiaggia cesellata dalla pioggia, un rigagnolo di acqua sorgiva, da cui dipartono scene minime e quadretti. L’opera è suddivisa in tre sezioni che si aprono ciascuna con la presenza di Alice, la nipotina dal nome evocativo. È lei a immettere il poeta in un mondo di suggestioni e atmosfere rarefatte, conducendolo al di là dello specchio.