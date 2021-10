Polemica sul dramma afghano, Maggiora alza il tiro: «Terni schifata da questa opposizione»

di Devid Maggiora

Referente della Lega di Terni

Pd, 5 Stelle e liste civiche di sinistra vorrebbero obbligare il Comune di Terni e l’Umbria ad ospitare centinaia di profughi afghani. Pur condividendo l’intento di aiutare chi scappa realmente dalla guerra attraverso la predisposizione di corridoi umanitari, cosa che come Lega abbiamo sempre sostenuto in contrapposizione alle politiche dei porti aperti tanto care alla sinistra, pensiamo che lasciare tutto il peso dell’accoglienza sulle spalle degli amministratori del nostro territorio sia totalmente sbagliato.

Eppure la condanna a 13 anni di Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, imputato per i reati di associazione per delinquere, abuso d’ufficio, truffa, concussione, peculato, turbativa d’asta, falsità ideologica e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, dovrebbe insegnare qualcosa alla sinistra che sembra voler continuare a puntare tutto sull’accoglienza indiscriminata con l’obiettivo di consentire ai soliti noti di fare cassa. La decisione di portare l’atto in commissione è inquadrata nella direzione di migliorare e modificare il contenuto, affinché si inviti l’Europa, magari insieme agli Usa, a farsi carico dell’accoglienza di donne e bambini afghani, attraverso un impegno ugualmente condiviso tra i Paesi membri.

Questo è il concetto di buona gestione dell’immigrazione che si contrappone alla visione puerile e strumentale della sinistra e a un pressappochismo tipico di chi utilizza a proprio piacimento anche le disgrazie umanitarie solo per apparire sui giornali. Di questa opposizione Terni non ne ha bisogno e crediamo ne sia anche schifata.