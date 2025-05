Un 25enne originario della Tunisia è stato arrestato domenica notte a Ponte Felcino (Perugia) dagli agenti della squadra Volante per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La polizia di Stato si è portata sul posto a seguito della segnalazione di una lite familiare. Vittima delle condotte, la compagna del giovane che ha riferito agli agenti di essere stata colpita al volto con pugni e schiaffi, mentre teneva in braccio la figlia di pochi mesi, a seguito della lite scoppiata per motivi di gelosia e convivenza.

Dopo l’aggressione – riferisce la questura di Perugia in una nota – il 25enne si è allontanato dall’abitazione con la bimba, facendo perdere temporaneamente le proprie tracce. Lo stesso è tornato a casa poco dopo ed è stato bloccato dalla polizia: la piccola aveva escoriazioni al volto, probabilmente causate durante l’aggressione alla madre. Sul posto i sanitari del 118 hanno condotto in ospedale la donna e la figlia per le cure e l’assistenza del caso. Al termine degli accertamenti il 25enne è stato arrestato e il giudice, a seguito di convalida, ha applicato le misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese.