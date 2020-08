Nulla da fare per un uomo che nella prima serata di martedì è stato soccorso dagli operatori del 118 a Ponte San Giovanni (Perugia), nei pressi del Nuovo Ponte Vecchio sul fiume Tevere. L’uomo – colpito da un grave malore – è spirato nonostante l’intervento dei sanitari che hanno cercato in ogni modo di salvargli la vita. Purtroppo senza riuscirci. Nessun particolare dubbio sulle cause del decesso.

