Ponte San Giovanni, molesti e ubriachi: denunce e sanzioni

Doppio intervento della polizia di Stato di Perugia – in particolare la squadra Volante – a Ponte San Giovanni, per altrettante persone moleste. Il biancio finale è di due denunce a piede libero.

Ubriaco nel negozio

Il primo intervento è scattato a seguito della segnalazione di un addetto alla sicurezza di un negozio, relativa alla presenza di un uomo che importunava la clientela. Giunti sul posto, gli agenti si mettevano alla ricerca del soggetto – nel frattempo allontanatosi – e lo rintracciavano, visibilmente ubriaco, sempre in zona. Di fronte alla polizia l’uomo – un cittadino italiano di 39 anni con svariati precedenti (reati contro il patrimonio, contro la persona, porto abusivo di arma e guida in stato di alterazione psico-fisica) – iniziava ad inveire con urla e offese, rifiutando di consegnare i propri documenti e spintonando anche gli agenti. Alla fine è stato denunciato a piede libero per resistenza e oltraggio e sanzionato per ubriachezza molesta.

Urla in strada

Il secondo intervento è scattato in piena notte per un altro uomo molesto, in strada. Si trattava di un 44enne del Marocco con svariati precedenti di polizia. Anche lui, come il 39enne italiano, alla vista degli agenti ha iniziato ad urlare insulti di ogni tipo, disturbando i residenti della zona a cui era già noto per ripetute molestie messe in atto in precedenza. Per il 44enne è scattata la denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale.