Porano, 54enne muore investito da un’auto mentre passeggia

Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di domenica, intorno alle ore 16, lungo la strada statale 12 fra Porano (Terni) e la frazione di Canale. Un uomo di 54 anni – A.C. le sue iniziali, residente ad Orvieto e dipendente del Comune della Rupe – è stato investito da un’autovettura condotta da un orvietano di circa 35 anni, con conseguenze purtroppo fatali. Il pedone stava passeggiando a bordo strada insieme alla compagna quando è stato travolto, riportando lesioni tali da causarne la morte sul colpo. Fra le ipotesi alla base del sinistro c’è quella che il conducente del veicolo, per una distrazione o perché disturbato dal sole, non si sia accorto dei due che stavano procedendo a piedi. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 – purtroppo inutili i loro soccorsi al pari di quelli prestati in prima battuta dall’automobilista 35enne, sconvolto – ed i carabinieri della Compagnia di Orvieto per ricostruire la dinamica dell’accaduto, già finito all’attenzione del pm Camilla Coraggio della procura di Terni per le determinazioni del caso.

