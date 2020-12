Positivi Covid Umbria: ancora un incremento. Altri sei decessi

Sono 300 i nuovi casi di Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 13.09 di giovedì 31 dicembre. Il dato è relativo a 3.638 tamponi presi in esame (totale 503.641) per una percentuale di positivi del 8,24% (mercoledì è stata del 11,11%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 223 (totale 24.559). Si registrano purtroppo altri 6 decessi con Covid-19, relativi ai territori di Foligno, fuori regione, Gualdo Tadino, Sigillo, Spoleto e Terni, per un totale che sale a 624. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 3.777 (+71). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 28.960 positività (+300).

Ricoveri e isolamenti

Alla mattinata di giovedì le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 303 (+3) di cui 44 (invariato) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Terni 86 ricoveri (+5) di cui 21 (+2) in intensiva; Perugia 62 ricoveri (invariato) di cui 8 (invariato) in intensiva; Spoleto 43 ricoveri (+1) di cui 6 (invariato) in intensiva; Pantalla 40 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; Città di Castello 40 ricoveri (+4) di cui 4 (-2) in intensiva; Foligno 21 ricoveri (-2) di cui 5 (invariato) in intensiva; ospedale da campo Perugia 11 ricoveri (-5), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 5.003 persone (+263), mentre sono sin qui usciti dalla misura in 110.593 (+553).

I nuovi casi

I 300 nuovi casi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore sono attributi dalla Regione ai territori comunali di Amelia (4), Arrone (4), Assisi (7), Attigliano (1), Avigliano Umbro (1), Bastia Umbra (7), Bevagna (2), Cannara (1), Cascia (1), Castel Ritaldi (2), Castel Viscardo (1), Castiglione del Lago (6), Citerna (1), Città della Pieve (3), Città di Castello (43), Collazzone (2), Corciano (14), Deruta (1), Ferentillo (1), Ficulle (1), Foligno (5), Fossato di Vico (3), fuori regione (11), Gualdo Tadino (11), Gubbio (15), Magione (2), Marsciano (3), Monte Santa Maria Tiberina (3), Montecastrilli (2), Narni (2), Nocera Umbra (1), Norcia (1), Orvieto (2), Otricoli (1), Panicale (1), Passignano sul Trasimeno (3), Perugia (56), Piegaro (6), Porano (2, torna Covid+), San Gemini (1), San Giustino (2), Scheggia e Pascelupo (2), Spello (1), Spoleto (5), Stroncone (2), Terni (39), Todi (4), Torgiano (2), Trevi (1), Tuoro sul Trasimeno (1), Umbertide (1) e Valfabbrica (6).

Le guarigioni

Le 223 guarigioni riscontrate in Umbria nelle ultime 24 ore sono attribuite invece ai territori comunali di Amelia (3), Arrone (3), Assisi (9), Avigliano Umbro (1), Bastia Umbra (9), Bettona (3), Bevagna (4), Cannara (1), Castiglione del Lago (3), Citerna (1), Città di Castello (10), Corciano (9), Costacciaro (1), Deruta (3), Foligno (26), fuori regione (3), Giano dell’Umbria (5), Giove (1), Gualdo Cattaneo (1), Gualdo Tadino (15), Guardea (2), Gubbio (9), Lugnano in Teverina (1), Montecastrilli (2), Montefalco (2), Montefranco (1), Narni (12), Perugia (29), Piegaro (1), San Gemini (3), San Giustino (1), Sigillo (1), Spello (1), Spoleto (15), Stroncone (2), Terni (31), Todi (1), Trevi (2), Umbertide (6) e Valtopina (1).

I casi attuali

I 3.777 casi attuali di Covid-19 in Umbria, alle ore 13.09 di giovedì 31 dicembre, sono così attribuiti dalla Regione: Terni 627, Perugia 555, fuori regione 482, Città di Castello 230, Foligno 164, Spoleto 159, Gualdo Tadino 146, Gubbio e Corciano 101, Assisi 88, Magione 63, Narni 60, Nocera Umbra 59, Umbertide 53, Bastia Umbra 44, San Giustino 38, Todi 37, Montecastrilli e Castiglione del Lago 35, Bevagna 34, Trevi 33, Panicale e Marsciano 30, Orvieto 27, Amelia 25, Castel Ritaldi 24, Spello, Piegaro e Passignano sul Trasimeno 22, Gualdo Cattaneo 21, Stroncone, San Gemini e Montefalco 20, Torgiano e Fabro 18, Città della Pieve e Arrone 17, Valfabbrica 16, Deruta e Cannara 14, Acquasparta 13, Otricoli e Allerona 11, Lisciano Niccone, Collazzone, Citerna e Attigliano 10, Tuoro sul Trasimeno, Scheggino, Cascia, Bettona e Baschi 9, Norcia, Calvi dell’Umbria e Avigliano Umbro 8, Fossato di Vico 7, Monte Santa Maria Tiberina e Giano dell’Umbria 6, Sigillo, Sellano, Castel Viscardo e Castel Giorgio 5, Fratta Todina e Alviano 4, Scheggia e Pascelupo, San Venanzo, Pietralunga, Guardea, Ferentillo e Costacciaro 3, Valtopina, Porano, Montone, Montefranco, Montecastello di Vibio, Massa Martana, Giove, Ficulle e Cerreto di Spoleto 2, Vallo di Nera, Preci, Penna in Teverina, Parrano, Paciano, Monteleone d’Orvieto, Monteleone di Spoleto, Montecchio e Lugnano in Teverina 1. Alla fine del 2020 i comuni Covid-free sono Polino, Poggiodomo, Sant’Anatolia di Narco, Montegabbione e Campello sul Clitunno.

Focolaio a Città di Castello

Il problema si è registrato alla residenza per anziani non autosufficienti Muzi Betti: «Ci sono 46 persone – le parole del sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta – positive al Covid-19, di cui 31 anziani ospiti e 15 operatori sanitari. Quanto è avvenuto ci colpisce molto, perché nel corso di questi mesi la struttura era rimasta miracolosamente indenne, immune allo tsunami del Covid», sottolinea nel ringraziare la presidente Ciubini, i membri del Cda, il direttore sanitario Antonio Moni e gli operatori sanitari «per il grande lavoro che hanno compiuto e stanno compiendo. Il focolaio di origine presumibilmente esterna che si è verificato non presenta, se non in un paio di casi, criticità particolari, ma il Covid è imprevedibile, per cui dobbiamo essere estremamente prudenti».