L’Umbria ha il suo piano di vaccinazione: «Una data storica»

Giovedì mattina la giunta regionale dell’Umbria ha approvato il Piano di vaccinazione anti-Covid, elaborato dallo specifico gruppo di lavoro coordinato dal aommissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Antonio Onnis.

Gli obiettivi

I principali obiettivi che il piano intende raggiungere sono: gestione in sicurezza delle operazioni di stoccaggio e distribuzione dei vaccini; predisposizione di un modello organizzativo standard (modulare) per la gestione della vaccinazione nei diversi contesti e per i diversi target, in base alle indicazioni nazionali; somministrazione del vaccino ai diversi target, nel più breve tempo possibile, in base alle priorità definite dal ministero della Salute garantendo efficienza e sicurezza; assicurare la registrazione di tutti i dati relativi alle vaccinazioni eseguite; monitorare nel tempo la sicurezza e l’efficacia della campagna vaccinale; organizzazione di moduli formativi per gli operatori, in particolare di quelli che non lavorano già nei servizi vaccinali, in attesa dell’avvio delle attività formative a livello nazionale.

«Data storica»

«La data del 31 dicembre 2020 – afferma il commissario Onnis – rimarrà nella storia della nostra regione per un duplice motivo: l’approvazione del Piano vaccinale anti-Covid e la sua immediata applicazione con l’avvio della vaccinazione agli operatori sanitari delle quattro aziende. Si apre così una nuova fase nella lotta al Covid – prosegue -, con la quale progressivamente l’attuale strategia di contenimento viene accompagnata da uno strumento pienamente efficace nell’eradicazione del virus. Per raggiungere questo obiettivo ci vorrà tempo e soprattutto la massima adesione di tutta la popolazione, ma già i primi dati disponibili sull’adesione ci confortano nella prospettiva di avere in tempi brevi ospedali e strutture residenziali per anziani ‘Covid free’. Aderendo alla vaccinazione, la comunità umbra – conclude il commissario Onnis – ha un’opportunità unica per rivolgersi un augurio di un felice 2021 libero da Covid».