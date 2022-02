Positivo, fa la spesa: «Nessuno mi aiuta». Denuncia inevitabile

Un 42enne originario del Marocco è stato denunciato a piede libero dagli agenti del commissariato di Città di Castello, che lo hanno fermato ad Umbertide per un controllo. L’uomo, positivo al Covid-19, doveva stare in isolamento a casa. Invece era andato a fare la spesa, non avendo nessuno che poteva occuparsene al posto suo. «Gli operatori – riferisce la questura di Perugia in una nota – dopo aver spiegato all’uomo la pericolosità del suo comportamento per la salute pubblica, lo hanno invitato a chiedere l’aiuto di qualche conoscente o di avvalersi dei servizi di spesa a domicilio». Il reato contestato è ‘epidemia’.

