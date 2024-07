Precipita dal 7° piano: 22enne ‘salvato’ da un’auto parcheggiata

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Perugia in ordine a quanto accaduto nella notte fra domenica e lunedì. Un ragazzo di 22 anni di origini bulgare è precipitato dal settimo piano di un palazzo ad Ellera di Corciano, lo stabile è quello della farmacia. A riferire la vicenda è il sito web UmbriaJournal. Gravi le lesioni riportate dal giovane ma, forse anche in ragione del fatto che un’autovettura ha attutito la caduta, avvenuta di schiena, non stiamo parlando di consgeuenze irreversibili, definitive. In ogni caso è stato possibile procedere ai soccorsi da parte del 118 e quindi al trasporto all’ospedale di Perugia in ‘codice rosso’, con successivo ricovero nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Il 22enne vive nell’appartamento insieme ad un amico.

Le indagini

Sull’accaduto i carabinieri del comando provinciale di Perugia, lunedì mattina, hanno diffuso una nota: «I carabinieri della stazione di Corciano e della sezione radiomobile della Compagnia di Perugia, nelle prime ore della mattina, a seguito di segnalazione pervenuta al numero unico di emergenza 112, sono intervenuti insieme a personale sanitario del servizio 118 presso uno stabile ubicato alla periferia della città, dove un 22enne, dimorante in un appartamento dell’edificio, posto al settimo piano, si è lanciato nel vuoto dal balcone e si è schiantato su di un’autovettura parcheggiata in corrispondenza del punto d’impatto al suolo. Il giovane è stato trasportato d’urgenza presso il locale ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sono in atto le indagini condotte dai carabinieri – conclude la nota – per ricostruire la dinamica dell’evento e le possibili cause, tra cui non si esclude quella del gesto autolesionistico da parte del ragazzo».