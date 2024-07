Precipita dal settimo piano. ‘Salvato’ da un’auto parcheggiata

In aggiornamento

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Perugia in ordine a quanto accaduto nella notte fra domenica e lunedì. Un uomo è precipitato dal settimo piano di un palazzo ad Ellera di Corciano, nella zona della farmacia. A riferire la vicenda è il sito web UmbriaJournal. Gravi le lesioni riportate dalla persona ma, forse anche in ragione del fatto che un’autovettura ha attutito la caduta, avvenuta di schiena, non stiamo parlando di consgeuenze irreversibili, definitive. In ogni caso è stato possibile procedere ai soccorsi da parte del 118 e quindi al trasporto all’ospedale di Perugia per le cure del caso.