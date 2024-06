Precipita mentre smonta il palco per la sfilata di moda: 55enne in condizioni gravi

Grave infortunio sul lavoro nella notte fra sabato e domenica – intorno alle ore 3 – a Marsciano (Perugia) dove un 55enne del posto, intento a smontare un palco luci dell’evento ‘E…state in moda’, fra i giardini Orosei e la scuola IV Novembre – come riferisce il quotidiano ‘Il Messaggero-Umbria‘ in un articolo di Luigi Foglietti – è precipitato al suolo cadendo da un’altezza di circa quattro metri. L’uomo, subito soccorso dagli operatori del 118 dell’ospedale di Pantalla, è stato trasportato in ‘codice rosso’ all’ospedale di Perugia dove è stato poi ricoverato con riserva di prognosi a seguito del politrauma riportato. ‘E…state in moda’, promossa da Confcommercio Marsciano, fa parte delle iniziative per la ‘Festa di San Giovanni Battista’ della Pro loco. All’evento poi funestato dal grave infortunio, ha partecipato anche il noto cantante Cristiano Malgioglio che ha proposto alcuni brani. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Todi e del personale della Usl Umbria 1 addetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

