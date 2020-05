Precipita per 6 metri, grave operaio 37enne

Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di venerdì per un operaio di 37 anni (C.C. le sue iniziali) residente in Umbria e dipendente di una ditta di Gubbio (Perugia). Il fatto è accaduto nelle Marche, a Monte Giberto (Fermo). L’uomo – riferisce FermoNotizie.info – si trovava a bordo di un cestello elevatore ed era alle prese con i lavori di ristrutturazione di una capannone situato nella zona industriale-artigianale. All’improvviso la piattaforma si è sganciata dal proprio supporto, cadendo a terra dopo un volo di circa 6 metri. L’operaio è stato subito soccorso dai colleghi e dagli operatori del 118, con successivo trasferimento in eliambulanza – in codice rosso in ragione della gravità delle lesioni riportate – all’ospedale ‘Torrette’ di Ancona.

