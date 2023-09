Precipitati e morti nel burrone: tre di Anas a processo

La tragedia risale al 13 giugno del 2019, quando i due turisti francesi Marc Sansonetti (66 anni) e Maria-Therese Biernat (64) – marito e moglie – precipitarono con la loro Yaris in una scarpata lungo la strada 73 bis di Bocca Trabaria, perdendo la vita. I corpi e l’auto vennero ritrovati una decina di giorni dopo il drammatico incidente, che ha avuto anche conseguenze giudiziarie. Dopo una prima archiviazione da parte della procura di Perugia – scrive Enzo Beretta sul quotidiano Il Messaggero -, le indagini sono state riaperte ed hanno portato, mercoledì, all’udienza preliminare di fronte al gip di Perugia, Valerio D’Andria. Che ha prosciolto il dirigente Anas indagato per tutta una serie di presunte violazioni in merito alla sicurezza del tracciato, mentre ha rinviato a giudizio il capo cantoniere, il capo centro e il capo nucleo di Anas, con il processo che inizierà il prossimo 20 dicembre di fronte al tribunale in composizione monocratica.

Condividi questo articolo su