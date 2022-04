Preleva soldi dal conto familiare per giocarseli poi la messinscena per non farsi scoprire dalla moglie. Denunciato

Ha denunciato che ignoti gli avevano sottratto 500 euro dal conto corrente, a forza di prelievi Bancomat, anche se lui la carta l’aveva sempre tenuta con sé e non aveva mai comunicato dati sensibili ad altri. Per questo i carabinieri del comando stazione di Trestina (Città di Castello) hanno avviato le indagini, scoprendo – attraverso le immagini riprese da uno sportello Bancomat in occasione dell’ultimo prelievo – che i soldi venivano preso proprio dall’uomo, un 70enne di Trestina. Convocato in caserma, ha spiegato che a causa della ‘ludopatia’, aveva effettuato i prelievi dal conto familiare e che, non volendo far sapere la verità alla moglie, aveva sporto la denuncia su fatti del tutto falsi. Per questo è stato denunciato dall’Arma per ‘simulazione di reato’.

