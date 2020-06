Prestigiatore, padre e pedofilo: 42enne arrestato ad Orvieto

Prestigiatore probabilmente solo con la finalità di palpeggiare i giovani spettatori dei sui spettacoli. Per questo un 42enne di Orvieto (Terni) – sposato e padre di famiglia – è stato arrestato dagli agenti del commissariato della Rupe, diretto da Antonello Calderini, a seguito dell’indagine condotta dal pm Marco Stramaglia. L’uomo è accusato di violenza sessuale aggravata.

I ‘giochi di prestigio’

L’inchiesta è partita dalle informazioni raccolte dagli investigatori del commissariato orvietano, relative all’attività del ‘prestigiatore’ che ad Orvieto avvicinava giovani in età adolescenziale, esibendosi in giochi di magia che gli consentivano di entrare in contatto fisico con le vittime. «La modalità di approccio adottata dal quarantenne – riferisce la questura di Terni – era originale: con la scusa di far scomparire e riapparire una monetina, infilava più volte le mani nelle tasche dei minori e compiva gesti ‘particolari’ che avevano allarmato i ragazzi ed i loro genitori».

Ai domiciliari

Proprio i genitori di alcuni ragazzi si sono rivolti alla polizia, consentendo agli inquirenti di raccogliere dettagliate informazioni sui vari episodi finiti sotto la lente. E in effetti la polizia ha accertato numerosi riscontri a quanto raccontato, raccogliendo anche un filmato nel quale si nota la modalità di approccio del soggetto, fatta di contatti fisici con i suoi giovani spettatori. Così la procura ha chiesto al tribunale di Terni – nella persona del gip Simona Tordelli – la misura cautelare che è stata concessa e quindi eseguita martedì dalla stessa polizia. Ora il 42enne, sottoposto giovedì all’interrogatorio di garanzia, si trova agli arresti domiciliari.