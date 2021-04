Principio d’incendio sulla Perugia-Bettolle: scatta l’intervento

Intervento dei vigili del fuoco di Perugia, nel pomeriggio di lunedì, lungo il raccordo Perugia-Bettolle tra le uscite di Mantignana e Corciano, in direzione capoluogo. Gli uomini del 115 si sono portati sul posto per un principio di incendio che ha interessato un autoarticolato che trasportava olio di lino. L’incendio è partito da una delle ruote posteriori del mezzo pesante, probabilmente per il bloccaggio del freno. La situazione è stata subito posta sotto controllo e sono stati evitati danni ingenti al veicolo ed al suo carico.

