Incendio nel pomeriggio di martedì in strada di Prisciano, a Terni, presso un’area privata. Le fiamme hanno riguardato un porticato dove erano presenti un carrello appendice e un vecchio scooter che hanno riportato danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni per domare il rogo e gli agenti della squadra Volante per gli accertamenti di rito. Nessuno è rimasto coinvolto nell’accaduto, le cui cause sono esclusivamente accidentali.

