Propone sesso a 84enne, l’anziano rifiuta e viene rapinato: denunciata

Gli ha proposto una prestazione sessuale e, al rifiuto, lo ha raggiunto per rapinarlo. Il fatto è avvenuto a San Sisto e dopo l’accertamento dei carabinieri della stazione di Castel del Piano sono scattate due denunce a carico di una 42enne ed un 47enne, entrambi romeni e residenti a Perugia.

Il tentativo e la reazione

L’accusa è di rapina aggravata in concorso. L’anziano ha raccontato di essere stato avvicinato mentre stava per effettuare un prelievo in banca dalla 42enne che, con fare ammiccante, gli ha proposto di fare sesso. L’84enne ha rifiutato e la donna si è innervosita: ha raggiunto l’uomo in auto e, dopo aver aperto la portiera, gli ha tolto una busta con oltre 1.000 euro ritirati poco prima. Poi è fuggita a bordo di un’autovettura condotta dal marito 47enne.

Le denunce

I militari non ci hanno messo molto a risalire all’identità della donna nonostante l’assenza di videocamere in zona. Il sospetto si è subito concentrato sulla 42enne, già denunciata di recente per due furti a danno di altrettanti anziani con la tecnica dell’abbraccio. Sempre a Castel del Piano. Riconoscimento fotografico e denuncia per la coppia.