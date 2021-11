Proteste Covid: ecco i luoghi ‘off limits’ fra Terni, Narni, Amelia e Orvieto

L’oggetto era la direttiva dello scorso 10 novembre del ministero dell’Intero che regolamenta le manifestazioni di protesta ‘no green pass’ e ‘no vax’ che da qualche tempo, periodicamente, si svolgono in diversi centri italiani e anche a Terni. A discuterne, giovedì, è stato il comitato per l’ordine e la sicirezza pubblica presieduto dal prefetto Emilio Dario Sensi, alla presenza dei rappresentanti delle forze del’ordine e dei Comuni di Terni, Narni, Orvieto e Amelia.

Aree off limits

«Nel corso della riunione – spiega la prefettura in una nota – si è fatto riferimento alla necessità di rivolgere peculiare attenzione all’individuazione di specifiche aree urbane sensibili, di precipuo interesse per l’ordinato svolgimento della vita della comunità, in ragione dell’attuale situazione pandemica, ove dovrà essere inibito lo svolgimento di ogni manifestazione pubblica di protesta pur preservando in ogni caso il diritto costituzionalmente garantito di riunirsi e di manifestare liberamente in ogni altro luogo pubblico. Sono stati pertanto condivisi alcuni criteri di riferimento per la individuazione delle predette aree sensibili ove interdire, in via temporanea, perdurando lo stato di emergenza, lo svolgimento delle manifestazioni di cui trattasi».

I luoghi vietati

Le indicazioni scaturite dalla riunione del comitato sono state recepite e trasfuse in una direttiva del indirizzata al questore Bruno Failla, il quale provvederà ad adottare i divieti e le prescrizioni conseguenti. Il prefetto Sensi ha così disposto la temporanea interdizione allo svolgimento di manifestazioni pubbliche nei seguenti luoghi:

Terni

Stazione, piazza Dante, viale della Stazione, piazza Tacito, aree sensibili dove insistono i siti di vaccinazione – tamponi Covid (piazzale Bosco, piazzale della Rivoluzione Francese, viale Bramante etc.), aree e zone del centro storico.

Orvieto

Piazza della Repubblica, piazza Duomo e piazza Del Popolo.

Narni

Piazza Garibaldi, piazza Cavour, largo San Francesco, via Garibaldi, piazza dei Priori, piazza Pozzo della Comunità, piazza Alberti, piazza I. Germani, piazza Trento, via Mazzini, via Gattamelata, via C.F. Ferruccio, via A. Saffi, via XX Settembre, via Vittorio Emanuele.

Narni Scalo

Via del Parco, parco Donatelli, piazza Rossellini (compresa tra la scuola materna ‘Rodari’ e la scuola primaria ‘Pertini’), piazzale antistante la scuola secondaria di primo grado ‘Valli’, via dei Garofani, via della Libertà e vie limitrofe, piazza De Sica, parcheggi antistanti gli istituti superiori ‘Gandhi’ e I.T.E e aree destinate a parcheggio comprese tra via della Libertà e via Tuderte.

Amelia

Piazza Matteotti