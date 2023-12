Provincia Terni: bandi per 4 assunzioni a tempo indeterminato, anche per la polizia

di S.F.

Tempo di ulteriori assunzioni a tempo pieno e indeterminato in Provincia a Terni. Palazzo Bazzani nella giornata di mercoledì ha pubblicato due bandi utili all’ingresso di quattro persone: si tratta di due unità di specialisti in attività tecniche – area dei funzionari e dell’elevata qualificazione – e di altrettanti istruttori di vigilanza. In entrambi i casi firma il direttore dell’area amministrativa economica/finanziaria Stefania Finocchio e la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 26 gennaio 2024. C’è inoltre una terza novità perché l’Ente ha deciso di istituire l’avvocatura provinciale come servizio autonomo in staff alla presidente Laura Pernazza e, nei giorni scorsi, è scaduto l’avviso di interpello per individuare un dipendente a tempo indeterminato della Provincia (area dei funzionari e dell’EQ) con laurea in giurisprudenza. Vedremo chi si farà avanti. A stretto giro sarà pubblicato anche un terzo bando, approvato nelle ultime ore: mirino su due istruttori amministrativi contabili a tempo indeterminato. Rinforzi in arrivo.