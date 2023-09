Provincia Terni, Finocchio resta dirigente fino al 2026

di S.F.

Nessuna sorpresa, Stefania Finocchio resta a capo dell’area economica-finanziaria della Provincia di Terni in qualità di dirigente. Chiusa la procedura di palazzo Bazzani per l’ulteriore incarico (articolo 110): resterà per altri tre anni, fino al settembre del 2026. Un passaggio che comporta anche firma di un documento in Comune in quanto è inquadrata come funzionaria amministrativa a palazzo Spada: il dirigente Claudio Carbone ha dato il via libera ad un nuovo periodo di aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di servizio. I due per un breve periodo (fine 2019-inizio 2020) hanno lavorato insieme.

FEBBRAIO 2020, LA FINOCCHIO DAL COMUNE ALLA PROVINCIA