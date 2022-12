Pulizie locali Comune Terni, si cambia: contratto 2023-2027 da 1,6 milioni di euro

di S.F.

Pulizia degli edifici comunali ed ulteriori servizi per varie location, si cambia a Terni. A maggio scadrà l’appalto triennale in mano alla Bsf di Caltanissetta ed a palazzo Spada si sono attivati in altro modo in vista della scadenza: spunta l’adesione ad una convenzione consip facility management per il periodo 2023-2027 con impegno di spesa da oltre 1,6 milioni di euro. Se ne occuperà un raggruppamento temporaneo di imprese.

MAGGIO 2020, LA BSF SI PRENDE L’APPALTO TRIENNALE

Cosa succede

La Bsf si era presa l’appalto dopo la ‘faticosa’ gara – di fatto andò avanti per un anno a partire dall’aprile 2019, di mezzo anche l’apice del periodo Covid – chiusa nel 2020 ed a maggio la società siciliana conclude il lavoro. Bene. Ma questa volta non ci sarà una nuova gara. Il motivo è legato alla stipula della convenzione tra Consip Spa e l’Rti Dussmann Service srl/Siram Spa datata 23 ottobre 2020: riguarda l’affidamento dei servizi integrati di pulizia per gli immobili – in maggior misura ad uso ufficio – delle pubbliche amministrazioni. La durata è quadriennale. Si parla anche di facchinaggio interno/esterno e traslochi.

GENNAIO 2020, L’INFINITA GARA PER LE PULIZIE

Le cifre e le aree

La spesa per il periodo 2023-2027 a partire da giugno è da 1,3 milioni più Iva. Gli immobili citati sono quelli in piazza Ridolfi, corso Tacito, corso del Popolo, piazza della Repubblica, via Caduti di Montelungo, piazza San Giovanni Paolo II, corso Garibaldini a Collescipoli, via Santa Croce, via Bruno, via Cassian Bon, via Carrara, via del Modiolo, via del Mandorlo, piazzale Bosco, Colleluna, lo stadio Liberati, via del Mandorlo, via del Teatro Romano, via Giannelli, via Carrara, vico arco Santa Chiara, La Passeggiata, Papigno, via Di Vittorio, via Atleti Azzurri d’Italia, piazza Solferino, largo Manni, via della Stadera, via Irma Bandiera,via Casale e strada di Recentino. La procedura è seguita dal responsabile del procedimento, Sandro Mariani.