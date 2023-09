Quadrelli: ciclista cade per una buca. Trasportato a Terni in ‘codice rosso’

Serio incidente stradale nella tarda mattinata di domenica lungo la strada provinciale 41, in prossimità del centro abitato di Quadrelli, nel territorio comunale di Montecastrilli (Terni). Un 50enne di Terni in sella alla propria bici, probabilmente a causa di una buca lungo la carreggiata, è caduto battendo violentemente la testa a terra. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Terni, in ‘codice rosso’, dagli operatori del 118 di Avigliano Umbro. Sul posto, per i rilievi, si sono portati i carabinieri del Nor della Compagnia di Amelia. La settimana scorsa un altro ciclista era già caduto nello stesso punto, procurandosi una frattura alla spalla.

Condividi questo articolo su