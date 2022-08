Raccordo Perugia, camion travolge mezzo Anas: un ferito

Articolo in aggiornamento

Incidente stradale giovedì pomeriggio lungo il raccordo Perugia-Bettolle, fra gli svincoli di Magione e Mantignana in direzione Perugia (chilometro 40+600). Anas informa che un mezzo pesante ha tamponato un veicolo adibito alla segnalazione di un cantiere mobile per lo sfalcio del verde, che stava operando per conto di Anas. Nell’incidente una persona è rimasta ferita. Sul posto anche i vigili del fuoco. Alle ore 18.00 di giovedì «si registrano rallentamenti e il traffico è consentito in corsia di sorpasso per permettere la rimozione dei veicoli incidentati, l’esecuzione dei rilievi e la pulizia del piano viabile. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la normale transitabilità appena possibile».

Lo scorso 8 agosto lungo lo stesso tratto stradale, poco oltre il punto del sinistro di giovedì, si era verificato un grave incidente in cui un autoarticolato aveva tamponato un’auto ferma per un guasto, causando il ferimento di un 28enne di Passignano sul Trasimeno, trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Perugia.