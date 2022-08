Radiocronache Fere, ‘assegnazione’ a RCC

Assegnazione ‘casalinga’ per le radiocronache integrali della Ternana Calcio 2022-2023 nel campionato di serie B in partenza domenica sera ad Ascoli, quantomeno per i ragazzi di Cristiano Lucarelli. La società di via della Bardesca comunica infatti che «sarà Radio Cusano Campus, in qualità di radio ufficiale della Ternana Calcio (e dell’ateneo Niccolò Cusano), l’emittente che trasmetterà in diretta ed in esclusiva le radiocronache integrali dei rossoverdi nella stagione di Serie BKT 2022/23». Il direttore di RCC è Gianluca Fabi.

