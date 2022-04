Rapina ad Arrone: i due arrestati restano in carcere

Fermo convalidato e custodia in carcere confermata per Omar Kounounou e Andrea Reka, i due 18enni arrestati dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Terni dopo la rapina commessa venerdì sera ai danni del Conad City di via Marconi, ad Arrone. Questa la decisione del gip di Terni Barbara Di Giovannantonio – in linea con quanto chiesto dal pm Raffaele Pesiri – a seguito dell’udienza di convalida che si è tenuta nel primo pomeriggio di lunedì in tribunale, con i due giovani assistiti rispettivamente dagli avvocati Francesco Mattiangeli e Lorenzo De Luca. Il giudice, nel decidere, avrebbe rimarcato il pericolo di reiterazione del reato, legato anche alla rapina commessa nell’estate del 2021 a Rimini – i due erano stati arrestati insieme ad altri tre amici – ai danni di un commerciante bengalese, aggredito al pari del titolare del Conad City. L’avvocato Mattiangeli, che aveva sostenuto l’assenza sia del pericolo di reiterazione che di fuga – elemento quest’ultimo che lo stesso tribunale avrebbe condiviso – sottolinea come «ci sono aspetti relativi alla salute del mio assistito, così come l’esigenza di frequentare la scuola, che cercheremo di fare valere nei prossimi passi giudiziari, sul piano delle esigenze cautelari. Allo stesso modo cercheremo di attivarci nei confronti delle persone offese per quanto accaduto». Nel corso dell’udienza i due 18enni si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, non negando sostanzialmente i fatti ma rimandando ad altre occasione un chiarimento relativo alle loro versioni.

