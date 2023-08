Rapina anziana nella rampa dei garage e 57enne che ha appena prelevato alle Poste: arrestato insieme al complice

Due uomini di orini tunisine, di 55 e 33 anni, sono stati arrestati martedì dalla polizia di Stato di Perugia per rapina aggravata in concorso. I due sono stati individuati a seguito delle indagini condotte dalla squadra Mobile, con il coordinamento della procura perugina, in relazione a due rapine commesse gli scorsi 29 luglio e 15 agosto a Perugia. Entrambi sono stati condotti in carcere.

Le due rapine

Lo scorso 29 luglio, intorno alle ore 12, un’anziana ultraottantenne era stata aggredita mentre rientrava in casa dopo aver fatto la spesa in un supermercato vicino alla sua abitazione. Uno sconosciuto l’aveva avvicinata lungo la corsia dei garage della palazzina in cui risiede, colpendola e facendola cadere a terra. Dopo essersi impossessato della sua borsa, era fuggito a piedi. Grazie alle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza presenti in zona, gli investigatori della Mobile sono riusciti a ricostruire i movimenti del rapinatore e a risalire alla sua identità. Lo stesso soggetto, insieme ad un altro, la sera di Ferragosto aveva poi aggredito un 57enne che aveva appena prelevato una modesta somma di denaro dallo sportello Bancoposta di Mario Angeloni. Dopo averlo seguito, i due lo avevano immobilizzato sottraendogli il portafogli, per poi spingerlo a terra per evitare che potesse inseguirli. Anche qui le immagini, unite alle testimonianze, hanno consentito di ricostruire le identità dei due malviventi e di assicurarli alla giustizia attraverso la misura del fermo richiesta dalla procura e concessa dal gip di Perugia.