Rapina in banca, bottino da 7 mila euro

Rapina in banca lunedì pomeriggio a Ponte Felcino. Secondo le ricostruzioni, i malviventi sarebbero entrati senza armi, da una finestra laterale, lato uffici, probabilmente precedentemente manomessa. E una volta dentro si sarebbero fatti consegnare una somma poi quantificata in settemila euro.

Intervento della polizia

È stato un colpo fulmineo e i rapinatori sono scappati poi velocemente, prima dell’arrivo della polizia. Erano in due, probabilmente italiani (dall’accento), ma non è esclusa la presenza di un complice all’esterno. Sul posto, per i rilievi e le indagini, la polizia scientifica e gli agenti della volante e della mobile, che hanno ascoltato i testimoni e requisito i video delle telecamere di sorveglianza.

La notizia, confermata a umbriaon.it da fonti dirette, è stata inizialmente resa nota dal quotidiano La Nazione.