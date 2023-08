Rapina, lesioni ed estorsione nel Senese: arrestati quattro rapinatori di Perugia

Lo hanno costretto a ritirare contanti in uno sportello bancomat tra minacce e violenza fisica. Il fatto è accaduto a marzo e ora, a distanza di mesi, l’Arma ha chiuso il cerchio: arrestati quattro rapinatori di Perugia dopo ciò che è accaduto a danno di un cittadino di Siena.

Le accuse

Il fatto è riportato dai media toscani, tra i quali radiosienatv. Le accuse nei confronti dei quattro sono estorsione in concorso in relazione al delitto di rapina e lesioni aggravate ed a muoversi sono stati i carabinieri di Siena su input del gip del tribunale di Velletri. La vittima della rapina aveva sporto denuncia all’Arma e secondo le ricostruzioni, di notte, i coinvolti hanno circondato l’uomo per poi costringerlo a prelevare centinaia di euro. Le indagini hanno permesso di risalire ai responsabili, non nuovi ad episodi del genere. Anche nel territorio romano.