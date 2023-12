Rapina tabaccheria a San Sisto: arrestato 54enne

Un 54enne della Tunisia – già noto per numerosi precedenti penali – è stato arrestato dalla polizia di Stato di Perugia, mercoledì sera, per aver rapinato una tabaccheria di San Sisto. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio, quando il soggetto si è introdotto nell’esercizio commerciale con il volto coperto e brandendo un piccolo coltello. Dopo aver minacciato la titolare, si è fatto consegnare l’incasso – circa 400 euro -, alcuni pacchi di sigarette e diversi ‘gratta e vinci’. Poi è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Le indagini della squadra Mobile, basate anche sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito di identificare e arrestare il soggetto: è stato rintracciato dalla polizia in piazza Vittorio Veneto poche ore dopo il fatto, si era cambiato di indumenti ma la perquisizione ha dato esito positivo. In un sacchetto nella disponibilità del 54enne c’erano infatti 15 pacchetti di sigarette, 10 ‘gratta e vinci’ e 400 euro in contanti. Dopo le formalità di rito, è stato tradotto nel carcere di Perugia-Capanne con l’accusa di rapina aggravata.

Condividi questo articolo su