Rapinati a Ferro di Cavallo: preso l’autore

L’allarme è scattato venerdì sera, lanciato da tre ragazzi che al 113 hanno spiegato di essere stati rapinati nella zona di Ferro di Cavallo (Perugia). I tre hanno detto di essere stati avvicinati da un giovane di colore che li aveva minacciati, portandosi via un cellulare, un portafoglio, un orologio e un paio di occhiali da sole per poi fuggire verso un parco. Grazie agli elementi forniti dalle vittime, sala sala operativa della questura ha diramato una nota di ricerca che ha consentito, pochi minuti dopo il fatto, alle pattuglie della squadra Volante e del Reparto prevenzione crimine di rintracciate il presunto rapinatore. Quest’ultimo, 22enne di nazionalità italiana e con numerosi precedenti alle spalle, è stato trovato in possesso della refurtiva ad eccezione del portafoglio. Immediato l’arresto con convalida fissata per lunedì mattina.

