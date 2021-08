Fuori pericolo il bimbo caduto a Rasiglia: presto sarà dimesso

Un bimbo di 2 anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale mercoledì pomeriggio dopo essere caduto da un’altezza di circa 4 metri a Rasiglia, località alle porte di Foligno.

I soccorsi

Il piccolo era in vacanza in Umbria con la famiglia, proveniente dal Lazio, quando, per cause da accertare, è caduto da un terrazzo. Sul posto l’elisoccorso che ha trasportato il bambino al Santa Maria della Misericordia Perugia.

Il bollettino

Nella mattinata di giovedì l’aggiornamento dall’ospedale perugino: il bimbo per fortuna è in buone condizioni generali, ha superato la notte e nei prossimi giorni sarà dimesso.