Ravenna-Perugia, vincere per mettere pressione al Padova

di P.C.

Nella partita di andata, il Perugia batté il Ravenna con una inaspettata tripletta di Mattia Minesso, fin lì relegato al ruolo di comparsa o poco più, che si sbloccò segnandone tre di testa, non esattamente la sua specialità.

E probabilmente non sarà un caso se proprio in occasione della partita di ritorno Fabio Caserta scelga di rivendicare la forza delle sue scelte, sottolineando come anche con i cambi o con i cosiddetti rincalzi si vincono i campionati.

Proprio dopo la partita contro la Triestina, ribaltata da Minesso e Murano. Eppure al tecnico non sono piaciute le critiche alla formazione iniziale: «Io la formazione la faccio soprattutto pensando a cosa mi possono dare quelli che entrano a gara in corso».

ALL’ANDATA L’INCREDIBILE TRIS DI MINESSO DI TESTA

Caserta risponde ai criticoni

Come arriva il Perugia

Confermata l’assenza di Sgarbi e Angella, c’è Sasà Burrai, che pure aveva avuto problemi in settimana. Moscati ne avrà per due o tre settimane (si spera di recuperarlo per l’ultima contro Feralpi Salò). Dopo la vittoria in rimonta contro il Ravenna, il Grifo spera di mettere pressione al Padova, che gioca domenica pomeriggio.

I convocati: out pure lo squalificato Fulignati

Portieri: Bocci e Minelli.

Difensori: Rosi, Favalli, Monaco, Crialese, Negro, Cancellotti, Angori.

Centrocampisti: Burrai, Di Noia, Sounas, Vanbaleghem, Kouan, Falzerano.

Attaccanti: Elia, Melchiorri, Murano, Minesso, Bianchimano, Vano.

Le parole di Colucci

«Veniamo da una buona prestazione condita anche dal risultato. Avremo tre partite vitali da affrontare buttando il cuore oltre l’ostacolo a partire da quella di domani con il Perugia. Affronteremo una squadra forte, completa in ogni reparto, fisica e ben allenata. Ciò non toglie che noi dovremo fare la partita e, come sempre, dare il massimo cercando di fare punti a prescindere dall’avversario».

Il video della conferenza

Come arriva il Ravenna

Rinfrancato dalla vittoria di Imola ed aggrappato con i denti alla speranza di conquistarsi un posto ai playout, il Ravenna attende il Perugia senza Franchini, Vanacore, Emnes, Meli e Benedetti, che non faranno parte della gara. Recuperati e disponibili Alari e Caidi.

I convocati del Ravenna

Portieri: Albertoni, Raspa, Tomeì.

Difensori: Shiba, Zanoni, Codromaz, Jiday, Perri, Fiore, Boccaccini, Caidi, Alari.

Centrocampisti: Fiorani, Rocchi, Esposito, Papa, Mancini, Marozzi.

Attaccanti: Ferretti, Martignago, Sereni.

Gli arbitri

Direttore di gara della partita di Ravenna sarà Adalberto Fiero di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Nicola Tinello di Rovigo e Orazio Luca Donato di Milano. Quarto uomo: Tommaso Zamagni di Cesena.

Il governo riaprirà gli stadi, ma…

Intanto, come anticipato, ci sono novità in arrivo per i tifosi: dal primo maggio via libera per il rientro del pubblico negli stadi nelle regioni che saranno in zona gialla. Il Perugia spera di non averne diritto: non perché in zona arancione ma perché già promosso. L’unica partita nel mese di maggio sarebbe infatti in trasferta, in casa della Feralpi Salò.