Regione Umbria, il centrodestra ricandida Donatella Tesei: «Ha ben governato»

«I presidenti di Basilicata, Piemonte ed Umbria, che hanno ben governato, saranno i candidati di tutto il centrodestra unito ai prossimi appuntamenti elettorali regionali. Si tratta della conferma del presidente Vito Bardi per la Lucania, del presidente Alberto Ciro per il Piemonte e della presidente Donatella Tesei per l’Umbria». La nota formale arriva nella serata di mercoledì da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia: riguarda anche le prossime elezioni regionali umbre. La decisione, evidentemente non casuale nel timing, arriva dopo la débâcle elettorale in Sardegna nell’ultimo weekend. La folignate correrà dunque per il suo secondo mandato dopo il trionfo dell’autunno 2019.

