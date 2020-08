Respinto pure l’ultimo ricorso del Trapani: Perugia in C, ritiro il 6

Nonostante ci fossero delle speranze legate alla transitorietà della norma sulla B a 20 squadre (voluta due anni fa, ironia della sorte, anche dal Perugia), il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso del Trapani sul ripristino delle 22 squadre (con ripescaggio proprio del Grifo, oltre che dei siciliani). Era l’ultima possibilità giuridica per un clamoroso ribaltone: di fatto, da oggi, il Perugia può considerarsi a tutti gli effetti in serie C.

Coppa e campionati: lunedì le date, Grifo in ritiro il 6

Il Perugia andrà in ritiro dal 6 al 16 settembre a Cascia. Intanto, è stata convocata per le ore 12 di lunedì 31 agosto la riunione del Consiglio Federale della Figc. Tra gli argomenti all’ordine del giorno la decisione sulle date dell’attività agonistica ufficiale stagione sportiva 2020/2021 per i campionati nazionali.

La presentazione di Giannitti

Intanto, dopo la presentazione di Comotto, a cui ha partecipato anche il presidente Santopadre che si è difeso dalle accuse dei tifosi, e dopo l’accordo raggiunto, di fatto, con il nuovo allenatore Fabio Caserta, ha parlato il nuovo ds Stefano Giannitti (come al solito in videoconferenza, come al solito con invito spedito solo ad alcune testate), il quale di fatto ha confermato l’accordo con Caserta, spiegando che si tratta di un grande colpo per il Perugia («è una scelta top, era nella testa di tanti direttori sportivi»).

Le valutazioni sulla rosa

«Ci sono giocatori che hanno espresso la voglia di andare via, altri che hanno voglia di rivalsa – ha ammesso il neo ds – da domani ci getteremo a capofitto e vedremo come evolverà il mercato. Il senso di appartenenza deve essere l’arma in più, ricordo ancora quando il Perugia giocava contro il Frosinone. Qui c’è una storia importante, la maglietta pesa, quindi i giocatori devono avere la giusta mentalità, sto molto attento a questo aspetto quando valuto un acquisto».