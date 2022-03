Revisioni bombole per metano auto: «Umbri costretti ad emigrare»

di Fra.Tor.

«Nonostante le rassicurazioni dela Regione di due mesi fa, gli automobilisti sono ancora costretti ad ’emigrare’ per le revisioni delle bombole metano in composito delle loro automobili». È un cittadino a segnalare il disservizio riguardante la Motorizzazione Civile di Perugia.

Tira e molla

«La revisione, per quanto riguarda questo tipo di mezzi, deve avvenire per la prima volta dopo 48 mesi dall’immatricolazione della vettura – spiega – e, successivamente, ogni due anni. In Umbria, però, non è così. È impossibile prendere un appuntamento per la revisione delle bombole e i proprietari sono costretti a prendere appuntamento nelle Marche o in Toscana. Le concessionarie o le officine umbre si giustificano dicendo che i troppi cavilli burocratici della Motorizzazione non gli permettono di effettuare le ispezioni; dalla Motorizzazione invece spiegano che i loro tecnici applicano il regolamento e che basta prendere appuntamento attraverso le concessionarie per procedere con la revisione. Insomma un tira e molla tra le parti che ci costringe ad andare fuori regione».

La politica regionale

Due anni fa, aggiunge il cittadino perugino, «questa problematica era stata anche affrontata dalla politica regionale. L’assessore Enrico Melasecche, con delega ai trasporti, aveva specificato come della questione fossero stati coinvolti Ministero e Motorizzazione. Nel 2021, poi, lo stesso assessore, aveva annunciato la risoluzione del problema, avendo avuto conferma dal Ministero di poter comunicare a tutti gli interessati che, in attesa della prossima riforma, le officine umbre potevano nel frattempo riprendere ad effettuare le richieste del sopralluogo agli uffici della Motorizzazione di Perugia e Terni per concordare la visita dei tecnici che effettuano le revisioni delle bombole di metano per autotrazione, senza più costringere gli automobilisti a recarsi fuori dall’Umbria».

La situazione attuale

«Nonostante le rassicurazioni arrivate all’assessore dal direttore generale della Motorizzazione Civile, al momento la situazione non sembra essere stata ripristinata e siamo ancora costretti ad ’emigrare’ per la revisione dell’auto. Allora – conclude il cittadino – ho pensato di scrivere personalmente all’assessore che mi ha confermato tutto, affermando che sta insistendo con il ministero per giungere ad una soluzione che si pensava ottenuta. Incrociamo le dita, altro non ci resta da fare».