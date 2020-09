Scuole a Narni, il 14 riapertura: tutte le misure

Spazi per la didattica aumentati, servizio mensa nei luoghi tradizionali e trasporto scolastico garantito. Sono alcuni dei passaggi esposti dal sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, in merito alla riapertura delle scuole per il 14 settembre: confermata la data – ad Otricoli è già stato ufficializzato lo slittamento al 23 – per le strutture del territorio comunale in seguito all’incontro di martedì mattina con i dirigenti scolastici, Cmt e Umbria Mobilità. Massima attenzione sulle linee guida anti Covid-19.

Luoghi e rotazioni

Si parte dagli – dettaglia De Rebotti – «spazi per la didattica aumentati nell’ambito di pertinenza degli attuali plessi scolastici, in particolare a Narni Scalo. L’edificio della Valli ospiterà come l’anno scolastico appena trascorso la scuola dell’infanzia e parte delle classi della scuola primaria ‘Pertini’ a piano terra; il primo piano sarà invece completamente dedicato alla scuola secondaria ‘Valli’. Ciò in funzione delle scelte didattiche (di rotazione degli alunni delle classi più numerose) e conseguentemente organizzative, illustrate dalla direzione dell’istituto comprensivo di Narni Scalo». Si prosegue con l’utilizzo «degli altri plessi centrali (Narni centro) e periferici (scuole frazionali) in grado di garantirere le regole del distanziamento nel rapporto aule-alunni attraverso una predisposizione dei banchi ed una tracciatura a pavimento del posizionamento degli stessi. Per la scuola di Ponte San Lorenzo si sta provvedendo allo spostamento delle Lim sulla parete corta per garantire, appunto, un corretto distanziamento».

Mensa ed isolamenti

In questo caso il «servizio è garantito negli spazi della scuola tradizionali. Scuola primaria ‘Garibaldi’ di Narni con tre aule dedicate alla mensa; nella sede della ‘Valli’ nello spazio mensa turnazione in tre orari a partire dalla scuola dell’infanzia per poi proseguire con la primaria e poi secondaria nei soli giorni del martedì e giovedì. Suddivisione dello spazio mensa della ‘Valli’ in tre zone distinte per i tre livelli scolastici; in ogni spazio mensa utilizzo esclusivo e ‘personalizzazione’ delle sedute della mensa che rimarranno le stesse tutto l’anno scolastico per ogni alunno. Individuati in ogni plesso scolastico gli spazi di isolamento qualora si presentasse un caso dubbio che prevede l’immediato coinvolgimento dei genitori».

Trasporto

Si passa al trasporto scolastico: «Garantito – le parole del sindaco – con le stesse caratteristiche dello scorso anno scolastico attraverso una messa a disposizione, sulle dieci linee attive per le scuole di pertinenza, di tre mezzi aggiuntivi come da piano presentato dagli operatori dei trasporti al tavolino la Regione ed in attesa di essere confermato. Entro oggi comunicazione all’utenza di sottoscrivere abbonamento prima della data di apertura del 14 settembre per evidenti necessità di tracciatura dell’utenza. Confermata la procedura già comunicata da Bus Italia di trasformazione dei mesi di abbonamento non fruiti nei mesi scorsi in voucher da utilizzare in questo anno scolastico; entro breve aggiornamento da Cmt anche per gli abbonamenti non fruiti per il trasporto della scuola dell’infanzia». A ciò si aggiunge la «conferma della disponibilità di accoglienza all’ingresso nelle scuole, concordemente con gli operatori del trasporto, nella fascia oraria 07.40-8.10 per Narni Scalo e 07.45-08.15 per gli istituti di Narni».

I lavori

«Nel frattempo – conclude De Rebotti – sono in atto piccoli ma significativi interventi di diversa natura come ad esempio l’antisfollendamento di alcuni tratti del solaio della primaria ‘Garibaldi’ di Narni, la modifica degli infissi, finestre della scuola primaria ‘Primo Levi’ di Ponte San Lorenzo per garantirne maggiore apertura ed areazione, riverniciatura delle pareti della scuola dell’infanzia di Capitone e diversi altri piccoli interventi di manutenzione ordinaria».